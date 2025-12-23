Боец СВО получил ранение и почти месяц провел под мостом в ожидании помощи

В истории проведения специальной военной операции (СВО) появилась новая драматичная страница, связанная с выживанием российских военнослужащих в экстремальных условиях.

По информации сетевого издания «Вечорка», боец из Забайкалья, получивший ранение 26 августа, провел в одиночестве 24 дня, скрываясь под мостом вблизи линии фронта.

Не имея возможности самостоятельно выбраться к своим, раненый солдат укрывался от обстрелов и непогоды. Его удалось эвакуировать лишь 19 сентября, спустя три с половиной недели после ранения.

Несмотря на невероятное спасение, ситуация с его здоровьем остается тревожной. Мать обратилась с просьбой о помощи, утверждая, что после эвакуации ее сын не получил медицинской помощи и необходимого лечения.

