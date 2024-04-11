Боец СВО провел для школьников Каширы урок первой медицинской помощи

Военный СВО посетил школу №4 в Ожерелье городского округа Кашира. Молодой медик отряда ВДВ поделился с ребятами историями, когда от его правильных действий завесило, выживет ли человек или нет. Вадим награжден медалью «За отвагу». За время проведения спецоперации он не раз проявлял героизм. У него накопился большой опыт по спасению бойцов в зоне специальной операции.

Военный СВО поделился теоретическими знаниями, как правильно оказывать первую медицинскую помощь. После чего молодой боец показал на ребятах некоторые правила наложения бинтовых повязок и других способов оказания первой помощи.

Ребята с вниманием слушали лекцию. Они не только подчеркнули много нового, прониклись историями соотечественника, но и поняли, как важно мастерски освоить выбранную профессию любой специализации.

Напомним, городской округ Кашира регулярно направляет в зону СВО гуманитарную помощь, собранную неравнодушными жителями.