Боец СВО рассказал, как медальон с архангелом Михаилом спас его от украинского дрона

Боец, участвующим в специальной военной операции (СВО), рассказал историю о чудесном спасении, которое он связывает с медальоном с образом архангела Михаила. Об этом случае сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Люди Z».

Военнослужащий отправился в зону проведения СВО осенью 2022 года. Во время выполнения одного из боевых заданий он попал в зону досягаемости украинских беспилотников-ударников. В результате атаки солдат получил ранение, однако сумел выжить и был эвакуирован.

Сам боец не сомневается, что его спасло именно нательное изображение архангела Михаила, которое он носил с собой как оберег. Сейчас российский военнослужащий уже прошел курс медицинской реабилитации и постепенно адаптируется к мирной жизни, заново выстраивая быт и привыкая к спокойной обстановке.

