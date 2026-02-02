Боец СВО рассказал, как медальон с архангелом Михаилом спас его от украинского дрона
Медальон с архангелом Михаилом спас бойца СВО от атаки украинского дрона
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
Боец, участвующим в специальной военной операции (СВО), рассказал историю о чудесном спасении, которое он связывает с медальоном с образом архангела Михаила. Об этом случае сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Люди Z».
Военнослужащий отправился в зону проведения СВО осенью 2022 года. Во время выполнения одного из боевых заданий он попал в зону досягаемости украинских беспилотников-ударников. В результате атаки солдат получил ранение, однако сумел выжить и был эвакуирован.
Сам боец не сомневается, что его спасло именно нательное изображение архангела Михаила, которое он носил с собой как оберег. Сейчас российский военнослужащий уже прошел курс медицинской реабилитации и постепенно адаптируется к мирной жизни, заново выстраивая быт и привыкая к спокойной обстановке.
