Подарок российского школьника спас жизнь командиру роты в зоне СВО

Простой, но искренний поступок российского школьника оказался решающим на фронте, рассказали в пресс-службе администрации Кургана.

Мальчик передал свой питбайк для нужд участников специальной военной операции (СВО) два года назад. А недавно в его школу пришли ветераны и действующие военнослужащие, чтобы лично поблагодарить ребенка.

Один из бойцов с позывным Гюмри рассказал историю, которая произошла с этим питбайком. Транспортное средство использовалось для экстренной эвакуации тяжелораненого командира роты с позывным Добрый.

Благодаря тому, что бойца быстро и маневренно вывезли из опасной зоны, обоим удалось выжить. Сам питбайк при этом сгорел.

Военный выразил благодарность не только школьнику, но и его родителям, а также педагогам, воспитавшим отзывчивого человека.

Боец признался, что давно мечтал о личной встрече с мальчиком, и был рад, что она наконец состоялась. В знак признательности он вручил школьнику благодарственное письмо.

