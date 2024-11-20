Боец СВО засудил позвонивших ему в зону боевых действий коллекторов

Военнослужащий из Воронежской области дал отпор беспокоящим его коллекторам. Об этом сообщило издание «Горком36», ссылаясь на региональное управление Федеральной службы судебных приставов.

Звонки беспокоили участника спецоперации прямо на передовой. Они начали поступать после того, как банк продал долг военнослужащего коллекторам. Несмотря на то что он является участником боевых действий на Украине, мужчине не предоставили кредитные каникулы.

Не желая мириться с такой несправедливостью, солдат решил обратиться к судебным приставам, и дело вскоре дошло до суда. В результате разбирательства организация, занимающаяся взысканием долгов, была оштрафована на сумму в 60 тыс. руб.

Ранее стало известно, какие льготы доступны желающим пройти военную службу по контракту в Подмосковье. Как оказалось, они могут претендовать на льготную ипотеку, а их дети — на бюджетные места в лучших российских вузах.