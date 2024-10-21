В Курской области российским военнослужащим в настоящий момент противостоят не менее 14 бригад ВСУ, информирует ТАСС со ссылкой на командира спецназовского отряда «Ахмат» с позывным «Аид».

Помимо ВСУ, под Курском воюют на стороне Украины множество подразделений наемников, часть из которых из западных частных военных компаний, рассказал собеседник журналистов.

«14 бригад [ВСУ] и подразделения наемников, в том числе из западных ЧВК, воюют против Вооруженных сил РФ в Курской области», — рассказал «Аид».

Как отмечает агентство, в каждой бригаде ВСУ под Курском, по приблизительным подсчетам, должно находиться не менее 1000 боевиков.

Напомним, ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. В настоящее время Армия России стабильно продвигается на указанном участке фронта, освобождая от полчищ украинских боевиков и наемников один населенный пункт за другим. С начала боевых действий противник потерял тут более 25 тыс. солдат и 167 танков.