Боец ВС РФ не атаковал машину в зоне СВО после жеста водителя

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) российский оператор FPV-дрона воздержался от нанесения удара по автомобилю. Об этом сообщила российская военная журналистка Белла Либерман.

По словам военкора, солдат Вооруженных сил РФ успел заметить, что транспортное средство остановилось на краю дороги и из него вышел человек, который продемонстрировал свою гражданскую одежду, давая понять, что он не является военным.

На видеозаписи видно, как дрон с боевой частью на некоторое время задержался возле машины. Оператор, оценив ситуацию, принял решение не атаковать цель, и беспилотник продолжил свой полет.

Ранее сообщалось, что солдат ВСУ молил о пощаде перед дроном ВС РФ во время боев в Сумской области.