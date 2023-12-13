Боевая граната взорвалась под окнами многоквартирного дома в Новокузнецке

Инцидент произошел на улице Орджоникидзе во дворе жилого многоквартирного дома. Местные жители нашли предмет, похожий на гранату в сугробе, а затем вернули его на место и вызвали силовиков.

Прибывшая на место оперативная группа определила, что находка действительно представляла опасность: это боевая граната Ф-1 в состоянии готовности.

Как пишет издание «Vse42.ru» со ссылкой на комментарий Росгвардии, снаряд взорвали прямо на месте под окнами жилого дома, но сделали это в соответствии со всеми правилами разрядки. Омоновцы закопали гранату и накрыли специальным материалом, а затем активировали. Таким образом удалось обезвредить опасный предмет, не причинив ущерб имуществу и жильцам.

Пока неизвестно, что за злоумышленник подбросил во двор Ф-1.