Боевики под видом мигрантов: русская жительница Лос-Анджелеса раскрыла изнанку беспорядков

Русская жительница Лос-Анджелеса Екатерина Матоян в беседе с KP.RU рассказала , что в город, охваченный протестами, свозят бунтарей намеренно. При этом подкидывают и боевиков под видом мигрантов.

Четвертый день Лос-Анджелес охвачен массовыми беспорядками. Протесты назвали выпадом против депортации нелегалов, инициированной администрацией Трампа. Однако реальная цель, как считают, сам президент. Толпы поджигают автомобили, атакуют полицию и грабят магазины. В центре города мародеры разграбили Apple Store, а в соцсетях появились кадры с всадником, увозящим награбленное.

В протестах задействовано немало мигрантов, однако это стало удобным инструментом для привлечения более опасных участников.

«Протестующих в соседний с нами Глендейл привозят автобусами. В Калифорнии это особенно заметно — здесь все на машинах, общественного транспорта почти нет. Поэтому сразу видно, кого везут в автобусах. Боевиков! Это никакие не мигранты — настоящие нелегалы сейчас сидят тихо и вкалывают больше обычного, лишь бы их здесь оставили», — рассказала собеседница издания.

Несмотря на введение в город дополнительных сил Национальной гвардии и морской пехоты, жители чувствуют себя беззащитными. Войска могут охранять только федеральную собственность, а порядок на улицах должна обеспечивать местная полиция, подчиняющаяся губернатору-демократу Гэвину Ньюсому.

Ньюсом и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс открыто поддерживают протестующих, требуя от Трампа прекратить рейды и вывести войска. При этом, как отмечает The Wall Street Journal, масштабы депортации при Трампе не превышают показателей эпохи Байдена.

При этом республиканец во главе США заявил о готовности арестовать губернатора Калифорнии, а Ньюсом подал в суд на президента и Пентагон, обвинив их в незаконных действиях.

Ранее сообщалось, что США оказались на грани гражданской войны.