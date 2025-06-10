Калифорния против Трампа: суд, протесты и нарастающий раскол — США оказались на грани гражданской войны

Гражданская война в США из-за протестов в Калифорнии невозможна, поскольку такие беспорядки типичны для американского государства. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Юрий Светов.

Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом написал в соцсети X, что местные власти подали в суд жалобу на президента США Дональда Трампа, Пентагон и министра обороны Пита Хегсета. Власти штата утверждают, что решение направить Национальную гвардию в Лос-Анджелес для подавления протестов противоречит Конституции страны. Как считает политолог Светов, такие действия приведут США к дальнейшей политической борьбе между демократами и республиканцами.

«После того, что случилось с Россией в 1991 году, когда крепкий Советский Союз взял и развалился, почему бы не случилось это и в Америке? Но у нас играл мощнейший национальный фактор, каждая из ушедших республик имела титульную нацию, а в Штатах все это перемешано. Я полагаю, что гражданская война в Калифорнии не на повестке сегодня», — считает эксперт.

Также специалист подчеркнул, что такого рода протесты характерны для США.

«Можно вспомнить времена Вьетнамской войны, когда были протесты и массовые выступления, даже были брошены военные на подавление студенческих волнений. Американская политическая система предполагает насилие со стороны тех, кто протестует», — напомнил Светов.

Так, вторая поправка в Конституции США гарантирует права граждан на хранение и ношение оружия. При этом губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом не против того насилия, что происходит в штате, заверил политолог.

«Губернатор Калифорнии Ньюсом не против насилия как такового, он против того, чтобы этим насилием пользовалась федеральная власть. Также на это накладывается и политическая борьба», — выразил мнение специалист.

Ньюсом рассматривался в качестве одного из реальных кандидатов на замену бывшего президента США Джо Байдена, напомнил политолог.

«Он сейчас для себя зарабатывает политические очки на президентские выборы 2028 года в надежде, что демократы его выдвинут. А Трамп — республиканец, раздел еще по этой линии проходит», — сказал эксперт.

Фото: [ сommons.wikimedia/Дэниел Торок ]

И как заверил специалист, события в Калифорнии — политическая борьба двух сторон: федеральные власти пытаются найти законные основания для ввода войск в штат, а власти штата отправляют иски в суд на имя Трампа.

«Сейчас идет бодание, в котором проверяется, кто на что способен. И вопрос, удастся Трампу реализовать свои намерения жестким путем, или он опять отступит под давлением судов. Понятно, что суды штата Калифорния назовут его действия неконституционными. Здесь вот идет проверка, кто первый моргнет», — заключил Светов.

Ранее стало известно, что в Лос-Анджелесе проходят массовые протесты, вызванные жесткими иммиграционными рейдами.