Боевое братство дома: Ассоциация ветеранов СВО объединила 25 бойцов в Ленинском округе

В подмосковном Ленинском городском округе активно развивается местное отделение Ассоциации ветеранов спецоперации, которое на сегодня объединяет 25 человек. В составе организации — как непосредственные участники боевых действий, так и ветераны, чья цель состоит в оказании всесторонней поддержки своим товарищам и служении обществу.

Возглавляет местную Ассоциацию СВО Московской области ветеран СВО, являющийся также депутатом Совета депутатов Ленинского городского округа, Дмитрий Белитский. Он подчеркнул, что ключевая миссия организации — это не только социальная и юридическая помощь, но и активное патриотическое воспитание молодежи и сохранение исторической памяти.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы наши ребята чувствовали себя нужными и востребованными, чтобы их опыт и знания были полезны обществу. Вместе мы сила, вместе мы сможем преодолеть любые трудности и внести свой вклад в процветание нашей страны», — отметил ветеран СВО.

Деятельность Ассоциации максимально сфокусирована на практической пользе для ветеранов. Организация предлагает консультации по целому ряду важнейших направлений, помогая бойцам сориентироваться в сложных бюрократических и социальных вопросах:

• Правовая поддержка: Решение юридических вопросов любой сложности.

• Финансовая помощь: Консультации по отсрочке кредитов и оформлению денежных выплат.

• Социальные гарантии: Помощь в оформлении удостоверения «Ветеран боевых действий» (УБД) и льгот при начислении пенсии.

• Коммунальные услуги: Содействие в получении компенсаций и возмещении затрат на ЖКУ.

• Карьера: Организация переквалификации и помощь в дальнейшем трудоустройстве.

В ближайших планах Ассоциации стоит расширение состава и реализация новых социально значимых проектов. Руководство подчеркивает готовность к сотрудничеству со всеми, кто разделяет их цели. Для получения консультаций и помощи можно напрямую обратиться в окружную Ассоциацию по телефону: 8(925)408-84-07.