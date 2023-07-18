«Боевое оружие культуры»: известный актер рассказал, как вместе со «Звездным десантам» дарит солдатам именные гитары

Награду вручил генерал-лейтенант, начальник Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии Михаил Воробьев.

По словам Огурцова, с самого начала СВО он практически каждый месяц около пяти-семи дней проводит на передовой.

«Я нахожусь там со «Звездным десантом», с артистами, которые приезжают выступить на боевых позициях. Мы также везем туда помощь», — поделился артист с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Фото: [ Из личного архива Алексея Огурцова ]

Собеседник отметил, что в настоящее время «Звездный десант» продолжает традицию, по которой артисты театра и кино приезжают, чтобы поднять боевой дух наших ребят своим творчеством.

«Каждую командировку «Звездный десант» под руководством Народного фронта передает бойцам именные гитары. Когда ребята приходят, и мы вручаем им боевое оружие культуры, они сияют от радости, сердца их тают, и вечером они играют музыку, поют песни, которые всегда пели со совей родней», — добавил Огурцов.

Ранее мы рассказывали, что бывший коллега Зеленского отвезет на передовую уникальные газеты «Подмосковье сегодня».