Бывший коллега Зеленского отвезет на передовую уникальные газеты «Подмосковье сегодня»

Член Общественной палаты Московской области, ветеран боевых действий и бывший коллега Зеленского по съемочной площадке, известный российский актер Алексей Огурцов оценил уникальные газеты издания «Подмосковье сегодня». Особые «Боевые листки» каждый месяц отправляются к бойцам на передовую.

В газетах — трогательные материалы о судьбах солдат спецоперации и их семей, полезная информация о реабилитации бойцов и о передовой технике, благодаря которой нашим защитникам удается отбивать натиск врага.

Огурцов заявил, что СМИ — это четвертая власть, которая крайне важна как для военнослужащих, так и для гражданского населения страны в этот непростой период.

«Важно, чтобы люди понимали, какая ответственность лежит на ребятах, которые на передовой, и на тех, кто сейчас находится в тылу. Иногда можно кашу недоесть, а взять и какую-то копейку отправить на нужды СВО. Есть большое количество организаций, которые собирают деньги для подразделений», — пояснил артист корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Общественный деятель напомнил, что народ и армия — едины, и именно единство страны делает ее непобедимой. Известного актера порадовала новая акция нашего издания. Он даже вызвался лично отвезти новую партию «весточек» в зону СВО, где бывает часто.

«Бойцам на передовой необходимо быть в курсе новостей их родного края. Конечно, такие газеты поднимают дух солдат. Я бы с большим удовольствием передал следующие выпуски в свои родные подразделения и многие другие. Это нужно делать. В следующий раз я обязательно повезу газеты нашего Подмосковья ребятам», — добавил Огурцов.

Ранее мы рассказывали о 105-летнем юбилее нашего издания и о первых в современной России «Боевых листках», которые отправляются на передовую.