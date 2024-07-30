Украинские солдаты все чаще отказываются вести активные боевые действия на передовой. Об этом американский военный эксперт рассказал в интервью журналистке Рейчел Блевинс. Также Макс Слебода отметил, что войска киевского режима просто «не хотят воевать» и их приходится силой отправлять на фронт.

Все больше украинских военнослужащих предпочитают сдаваться в плен, нежели участвовать в боях. А командование ВСУ опасается развала фронта в случае возможных одновременных наступательных операций российских войск.

Эксперты сходятся во мнении, что подобные настроения в украинской армии и среди населения свидетельствуют о глубоком кризисе, который переживает киевский режим. Все больше украинцев осознают бессмысленность и бесперспективность продолжения конфликта.

Ранее украинский военный рассказал, что делают с освобожденными из российского плена.