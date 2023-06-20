«Боевой Гоша живет с мобилизованными»: на передовой появился необычный питомец

Волонтер из Крыма Валерия Петрусевич, которая регулярно приезжает на передовую, рассказала в Сети о новом питомце российских солдат. Им оказался лебедь.

Благородную птицу назвали Гошей. Он живет с военными в месте, куда часто «прилетает». По словам Валерии, бойцы всегда готовы к таким ситуациям, а птицы страдают от снарядов.

«Боевой Гоша живет с мобилизованными. Он лебедь. Но в душе наверняка орел!» — написала волонтер.

Многих пользователей социальных сетей тронула история птицы.

«Хорошо, что российские военные в беде не оставляют даже птиц. По видео видно, что лебедь напуган, но от людей не улетает»; «Даже лебедь выбирает российскую сторону»; «Спасибо нашим ребятам, что они приютили лебедя. Грустно, конечно, что птицы страдают», — написали россияне.

Ранее Валерия Петрусевич рассказала, как одеваются в жару в зоне СВО.