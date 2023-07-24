«Боевые шелкопряды, летящие на Москву»: стало известно, чего россияне боятся больше всего

Более всего россиян тревожат мятежи, диверсии и непарный шелкопряд, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на «Национальный индекс тревожностей. КРОС».

Страхи россиян ранжировали, основываясь на количестве новостей в СМИ, комментариев и постов в Сети. На основе этого был сформирован суммарный индекс тревожности.

За последний квартал в СМИ его показатель в отношении диверсий увеличился вдвое на фоне атак дронов и убийства военкора Татарского. Второе место по уровню страха занял мятеж ЧВК, который спровоцировал волну домыслов. А третьим в этом рейтинге оказались стихийные бедствия. Однако по обратной связи пользователей Сети рейтинг выстроился таким образом, что более всего людей пугает «мятеж», а после нашествие непарного шелкопряда. Он упоминается в постах и комментариях в 1,7 раза чаще, чем в новостях.

«Боевой отряд «Непарного шелкопряда». Его боялись даже чеченцы»; «Ну, блин. Я уже подумала, что у меня не одной в квартире нашествие шелкопрядов»; «Боевые шелкопряды, летящие на Москву в составе ЧВК «Вагнер» — сюжет для хоррора, который соберет кассу в России», — посмеялись россияне.

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