«Бог простит, и я прощаю»: как верующим правильно вступить в Великий пост в 2026 году

Сегодня, 22 февраля 2026 года, календарь отмечает Прощеное воскресенье — уникальный момент года, где переплетаются отголоски древних славянских обрядов и строгие каноны православия. Этот день завершает шумную Масленичную неделю и служит мостом к Великому посту, самому длительному периоду духовных ограничений. В церковной традиции этот праздник также именуется «сыропустной неделей», что означает последнее употребление молочных продуктов перед началом сорокадневной аскезы. Как сообщает «Лента.ру» , история праздника уходит корнями в глубокую древность, когда весеннее равноденствие считалось точкой обновления мира и победы весны над зимой.

Древние земледельцы в эти даты чествовали богов плодородия — Ярило и Велеса, веря, что яркие проводы зимы обеспечат щедрый урожай. Христианство трансформировало эти обычаи, привязав окончание Сырной седмицы к церковному календарю. Любопытно, что свидетельства о русской Масленице времен Петра I, оставленные иностранцами, описывают праздник как период невероятного разгула. Один из современников той эпохи отмечал: «Во всю Масленицу день и ночь продолжается обжорство, пьянство, разврат. Нынешний Патриарх давно уже хотел уничтожить этот бесовский праздник, но не успел, однако ж он сократил время его на восемь дней». Со временем церковь окончательно сместила акценты с народных забав на внутреннее очищение и подготовку к молитвенному подвигу.

Главной традицией сегодняшнего дня остается ритуал взаимного примирения. Согласно церковному этикету, на просьбу «Прости меня!» полагается отвечать: «Бог простит, и я прощаю». Этот жест символизирует освобождение души от груза старых обид, без которого невозможно начать Великий пост. В храмах в этот вечер проходят особые всенощные бдения, где священнослужители в темных облачениях читают молитвы о грехопадении первых людей и их изгнании из Рая. После вечерни священники первыми просят прощения у прихожан, подавая пример смирения.

Несмотря на религиозную основу, традиция стала общенародной. Просить прощения принято лично, однако в эпоху цифровых технологий допустимы звонки и текстовые сообщения. Главное — искренность намерения восстановить мир в отношениях с близкими. После душевных бесед и последнего праздничного стола с блинами и молочными яствами верующие вступают в период Святой Четыредесятницы, которая в этом году начинается уже завтра, 23 февраля. Таким образом, Прощеное воскресенье становится точкой тишины и гармонии перед долгим путем к Пасхе.

