Богдан Ревин из Серпухова стал победителем всероссийского конкурса «НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ»

Конкурс научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ, ориентированный на молодежь от 14 до 35 лет, утвержден совместным приказом Минобрнауки и Минпросвещения России. Участники представляют проекты с инновациями и решениями научных задач экспертному жюри.