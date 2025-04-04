Богдан Ревин из Серпухова стал победителем всероссийского конкурса «НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ»
Фото: [пресс-служба администрации Г.о. Серпухов]
Конкурс научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ, ориентированный на молодежь от 14 до 35 лет, утвержден совместным приказом Минобрнауки и Минпросвещения России. Участники представляют проекты с инновациями и решениями научных задач экспертному жюри.
Богдан, активист молодежного центра «Молодость», одержал победу в конкурсе национальной системы «Интеграция» в номинации «Педагогика». Его работа разрабатывалась и апробировалась под руководством наставника Елены Ревиной.
Высокий рейтинг конкурса подтверждается широкой географией участников из разных городов России, включая Донецк, Норильск, Новосибирск и другие.