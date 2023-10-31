Богомаз сообщил об обстрелах ВСУ по селу в Брянской области

Как пишет RT , ссылаясь на слова губернатора, прямо сейчас на месте выполняют свою работу экстренные и аварийные службы.

Александр Богомаз является губернатором Брянской области. Как и многие российские государственные политические деятели, он ведет свою страницу в социальных сетях. Там он рассказывает об актуальных новостях, которые касаются региона. Таким образом и стало известно, что Вооруженные силы Украины нанесли новый удар по селу Алейниково, которое расположено в Стародубском муниципальном округе.

Сообщается, что из-за обстрела украинских войск пострадавших и жертв среди людей нет. Однако было нарушено энергоснабжение. Оказались частично повреждены несколько легковых автомобилей, пара жилых домов и хозпостройки, а также три административных здания, о чем губернатор Богомаз рассказал во вторник, тридцать первого октября в первой половине дня.