Богомаз: ВСУ четвертый раз за день атаковали с беспилотника Брянскую область

Над Брянской областью российскими силами ПВО был ликвидирован четвертый за день вражеский ударный дрон, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, в результате атаки беспилотника никто не пострадал. Также обошлось без повреждений на земле.

«Четвертый беспилотный летательный аппарат украинских террористов обезврежен силами ПВО Министерства обороны РФ. Над Стародубским муниципальным округом сбит беспилотный авиационный комплекс разведчик. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!» - написал Богомаз в соцсетях.

Ранее в пятницу, 29 декабря, губернатор Брянской области Александр Богомаз несколько раз информировал об сбитых средствами ПВО украинских дронах. Инциденты произошли в небе над Унечским районом и Стародубским округом.