Богомаз заявил о новом обстреле ВСУ Брянской области

Как пишет KP.RU , украинские войска обстреляли поселения в Брянской области. Информацией об этом поделился Александр Богомаз, занимая должность губернатора региона, на странице в социальных сетях.

Украинские войска обстреляли два села: Климово, а также Курковичи, расположенных в Брянской области. К счастью, пострадавших не зафиксировано. Однако жилой дом в одном из поселков все же получил повреждения.

После обстрела экстренные и оперативные службы незамедлительно начали свою работу в этих населенных пунктах.

Нескольким ранее сообщалось о том, что российская система противовоздушной обороны смогла успешно уничтожить над Брянским районом украинский БПЛА самолетного типа. В результате выполненной операции нет ни пострадавших, ни разрушений. Об этом также рассказал глава региона.