Российские военкоры сообщают с передовой об обстановке в зоне СВО на Южно-Донецком направлении, где российские подразделения имеют серьезный успех.

Отмечается, что бойцы-дальневосточники из 127 дивизии ВС РФ продолжают успешно наступать на оборонительные рубежи украинских боевиков на рубеже Равнополь-Старомайорское.

«Западнее Старомайорского ВС РФ имеют частичный успех в районе балки Грушевая и лесополосы. Северо-восточнее Приютного российские войска перешли в атаку вдоль балки Грушевая в направлении Старомайорского», - приводится в публикациях.

Что касается участка фронта у бывшего Времевского выступа на Запорожском направление, то ВСУ там второй месяц кряду сменили контрнаступ на оборону. Несмотря на это, русские войска по-немногу возвращают ранее утраченные позиции, проводя успешные атаки.