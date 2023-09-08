Бои у Орехова под Запорожьем: ВКС России накрывают врага авиабомбами и бомбят дронами

Как передают военкоры с передовой, российская авиация наносит активные удары по вражеским тылам на Запорожском направлении.

Отмечается, что на основных горячих участках на линии соприкосновения в районе Работино-Вербовое российские военные повсеместно применяют дроны-камикадзе. Шедшие последние несколько дней позиционные бои сбили запал ВСУ продолжать наступление в попытках занять под Работино новые высоты.

«Российские войска активно накрывали позиции врага артиллерией, ВСУ также не прекращают вести огонь по переднему краю нашей обороны. Пока у Работино и Вербового противник взял небольшую тактическую паузу после понесённых потерь и проводит перегруппировку для возобновления наступления», - приводится в публикациях в соцсетях.

Ранее американский экс-разведчик Риттер посоветовал заявившему об успешном контрнаступлении ВСУ главе госдепа США Блинкену самому приехать в Работино.