Боитесь ошибиться даже в мелочах? Психолог сказала, когда нерешительность становится диагнозом

По ее словам, затяжной аналитический паралич в быту — не признак рассудительности, а попытка подсознания избежать чувства вины за возможный неверный шаг. Для такого человека выбор воспринимается как риск, а не как возможность, и кажется, что существует единственный идеальный вариант, а ошибка приведет к катастрофе. В итоге он не выбирает, а откладывает жизнь. Постоянное делегирование решений близким, по мнению психолога, лишь закрепляет паттерн «самому выбирать опасно», и мозг запоминает эту модель, лишая человека уверенности. Причинами могут быть перфекционизм, страх осуждения или детский опыт, когда за ошибки слишком жестко критиковали. Поводом для беспокойства Денисова-Мельникова назвала момент, когда постоянные сомнения начинают мешать жить и лишают перспективных возможностей.