Священник Виктор Никишов в беседе с журналом « Фома » разъяснил, что известная фраза апостола Павла «жена да боится мужа» не имеет ничего общего с призывом к страху или безусловному подчинению. По его словам, в греческом оригинале использовано слово, означающее глубокое уважение, почтение и благоговение, а вовсе не испуг.

Священник призвал рассматривать пятую главу Послания к Ефесянам в общем контексте, где апостол сначала говорит о необходимости «повиноваться друг другу в страхе Божием», что указывает на взаимное служение супругов, а не на одностороннюю иерархию. Мужчина и женщина, подчеркнул Никишов, обладают равным достоинством перед Богом, а различие семейных ролей связано лишь с разной мерой ответственности. Сравнивая мужа с Христом, а жену — с Церковью, апостол говорит о таком главенстве, которое выражается не в праве повелевать, а в готовности жертвенно любить, заботиться и нести ответственность за супругу. Именно поэтому «боязнь» в христианском понимании — это стремление не причинить боли близкому человеку, сохранить любовь и мир в семье. Такой брак, по словам Никишова, строится на взаимной любви, доверии и добровольной жертвенности, что и соответствует евангельскому идеалу семейных отношений.