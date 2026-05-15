«Боятся доверять кошелек ботам»: почему путешественники по всему миру отказались от ИИ при бронировании туров

Искусственный интеллект, который IT-гиганты прочили в главные революционеры туристической отрасли, с треском провалил экзамен на доверие. Свежие исследования, проведенные в мае 2026 года институтом YouGov, а также российскими службами ВЦИОМ и НАФИ, показали: реальный опыт бронирования туров, билетов и отелей через нейросети среди европейцев не превышает 1–4 процентов, а в России едва дотягивает до 2 процентов.

Как выяснил Tourprom.ru, более 72 процентов опрошенных по всему миру заявили, что боятся доверять финансовые операции чат-ботам. Люди предпочитают напрямую заходить на сайты проверенных компаний или общаться с живыми специалистами. Главные страхи — системные сбои, скрытые наценки и полное отсутствие правовой защиты при отмене рейсов или овербукинге.

Эксперты объясняют такой скепсис конкретными рисками. Нейросети прокладывают маршруты на основе открытых баз данных, которые зачастую не успевают обновляться вслед за реальными изменениями в расписании авиарейсов и загрузке отелей. Если рейс отменяют или возникают проблемы с заселением, у ИИ-агрегатора нет ни офиса, ни менеджера — турист остается один на один с автоматическими ответами бота.

В итоге, несмотря на агрессивное продвижение технологий как «революции» в туризме, реальные путешественники в подавляющем большинстве от этих инструментов отказываются, делая выбор в пользу проверенных способов бронирования с живым человеческим участием.