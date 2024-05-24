Бойцам из Шатуры земляки передали специальный автомобиль и гуманитарный груз

Общество
пресс-служба администрации г.о. Шатура

Фото: [пресс-служба администрации г.о. Шатура]

В городском округе Шатура собрали гуманитарный конвой, который уже в ближайшее время будет доставлен в зону СВО участникам спецоперации.

Военным СВО из Шатуры доставят специальный автомобиль, который волонтеры покрасили в камуфляж. Участники спецоперации признаются, что с нетерпением ожидают автомобиль. Он поможет им оперативно доставлять продукты питания и боекомплекты.

Ранее бойцы рассказывали, что нуждаются в печах-буржуйках. Представители Шатурского энергетического техникума не раз выполняли их просьбу.

В рамках нынешней гуманитарной миссии военнослужащие получат продукты питания длительного срока хранения, маскировочные сети, антидроновые одеяла и многие другие предметы, которые сделают нахождение защитников в зоне СВО более безопасным и комфортным.

Передаст собранные горожанами вещи участникам спецоперации в ближайшие несколько дней боец, который приехал в Шатуру на время своего отпуска.

Горожане оказывают помощь военным СВО на регулярной основе. Не успел собранный конвой доехать до своих адресатов, как шатуряне начали сбор новых посылок для земляков.

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