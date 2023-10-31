Бойцам СВО из батальона «Эспаньола» передали очередную партию помощи из Красногорска

В этот раз посылки для ребят собрали группа компаний «Садовое кольцо», фонд адресной помощи «СК Развитие» и клуб «Зоркий». Они отправили бойцам как предметы первой необходимости, так подарки, чтобы поднять военным настроение и напомнить, что дома их ждут.

Бойцы из Красногорска сражаются в составе батальона «Эспаньола». Он известен невероятным мужеством. В нем служат исключительно футбольные фанаты. С ребятами связались, и они попросили прислать атрибутику клуба.

«Когда мы об этом узнали, то, конечно, сразу откликнулись. Вместе с атрибутикой мы положили в посылки продукты, сладости, необходимые медицинские товары, одежду и открытки с добрыми пожеланиями», — рассказал заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов.

Генеральный директор ФК «Зоркий» Алексей Алексеев добавил, что вместе с вышеуказанным на фронт землякам также передали флаги с символикой клуба и маскировочную сеть, которую плели футболисты и сотрудники административного штаба.

Напомним, что поддержать бойцов может каждый. Все необходимое принимают в Красногорском Центре помощи СВО. Он находится по адресу: БЦ «Красногорск Плаза», Ильинское шоссе, д. 1А, атриум 3-го этажа.

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