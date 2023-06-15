Бойцы чеченского «Ахмата» уже начали работу на границе с Белгородской областью

Об этом в своих социальных сетях написал Адам Делимханов, являясь депутатом Государственной Думы. Его словами делится интернет-издание «Ямал-Медиа»

Согласно поступившей информации от чиновника, боевые действия «Ахматовцы» выполняют на приграничной территории по поручению Рамзана Кадырова, главы Чеченской Республики. К тому же их группировки находятся в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Делимханов сообщает о том, что военнослужащие показывают отличный результат на всех территориях, продвигаясь по Марьинскому направлению. По заверению депутата, бойцы не испытывают никак проблем с нехваткой ресурсов, необходимых для выполнения поручений.

На территорию проведения СВО Кадыровым были направлены более 26 тыс. человек, проживающих в Чечне.