Бойцы ЧВК «Вагнер» начали отступать назад по приказу Пригожина

Стало известно, что мятеж вагнеровцев прекратился. Об этом заявил лидер группировки Евгений Пригожин. Его словами поделилось издание «Утро.ру»

Александр Лукашенко весь день проводил переговоры с Евгением Пригожиным, предварительно согласовав их с Владимиром Путиным. Как сообщает пресс-служба президента Беларуси, им удалось прийти к взаимной договоренности. Обе стороны остались удовлетворены выдвинутым решением сложившейся ситуации.

После этого Пригожин решил вывести войска с южной части России назад в полевые лагеря, развернув свои колонны. По его мнению, обстановка чересчур накалилась. И если участники группировки не покинут позиции, то впоследствии незаслуженно «прольется русская кровь», что недопустимо.