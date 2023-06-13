Бойцы ямальских студотрядов проявят свои силы в различных сферах экономики

Студенческие отряды из колледжей и техникумов Ямало-Ненецкого автономного округа вышли на свою первую трудовую вахту, о чем сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа»

Более сотни студентов из Ямала этим летом примут участие в трудоотрядном движении. Показать то, на что способны ребята, они смогут как в округе, так и за пределами. По словам руководителя регионального отделения «Российских студенческих отрядов», Полины Пронниковой, в своих городах каждый из них уже осуществил доброе дело.

Первые отряды приняли участие в акциях, помогали питомцам из зооприютов, а также оказывали содействие в организации мероприятий. Самым юным студентам выдастся возможность стать вожатыми на лето в «Лазурном Береге».