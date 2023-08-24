Бойцы Подольска поблагодарили жителей округа за доставленную гумпомощь

Глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков сообщил, что помощь от муниципалитета уже доставлена российским военным в зоне проведения специальной военной операции. Этим представитель администрации поделился в социальных сетях.

По словам Жарикова, солдаты уже разгрузили фуру, где были стройматериалы, техника и другие необходимые вещи. Военные поблагодарили всех неравнодушных за поддержку.

Глава Подольска подчеркнул, что жители муниципалитета стараются оперативно откликаться на просьбы участников специальной военной операции.

«СВОих не оставим!» — написал Дмитрий Жариков в Сети.

Также глава Подольска напомнил, что неравнодушные могут присоединиться к сбору помощи для участников СВО через фонд «Культурное развитие молодежи г. Подольска» и Волонтерский центр на ул. Ульяновых, 1. Все подробности можно узнать по телефону: 8(4967)50-04-93