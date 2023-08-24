Бойцы специальной военной операции проходят бесплатную реабилитацию в подмосковном центре «Ясенки»

Уже почти шестьдесят участников СВО прошли бесплатную курсовую реабилитацию в подмосковном Центре социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки». Об этом рассказали в региональном Министерстве социального развития.

Глава ведомства Людмила Болатаева рассказала, что для каждого бойца специалисты составляют индивидуальную программу реабилитации, в зависимости от травмы и заболевания. Комплекс рассчитан для одновременного приема 125 человек, а также созданы комфортные условия для проживания, в том числе для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.

На сегодняшний день «Ясенки» оснащены современным оборудованием, которое позволяет проходить реабилитацию по 9 программам. Параллельно с реабилитационными мероприятиями в центре проводится социальное сопровождение, которое включает: помощь в оформлении мер соц.поддержки, адаптация квартир для инвалидов-колясочников, содействие в трудоустройстве, психологическая помощь.

Ранее глава Московской области Андрей Воробьев исполнил мечты детей в рамках акции «Шар желаний».