Бойцы СВО из подмосковного Подольска награждены медалями

Для двух канониров эти награды стали первым в воинской службе. Как стало известно, медали они заслужили за храбрость и умелые действия в ходе специальной военной операции на Херсонском направлении.

Администрация городского округа, все земляки рады за парней, желают им скорейшего возвращения домой с победой. В Подольске активно работают пункты помощи бойцам. Очередная акция состоится в субботу. Все, кто хочет внести вклад в общее дело, могут принести полезные вещи, продукты длительного хранения.

Адреса пунктов вы найдете здесь. (https://t.me/dmitrzhar/11360?single)