Бойцы СВО поблагодарили детей из Городского округа Пушкинский за новогодние открытки

Бойцы благодарят ребят местной школы и волонтеров за письма и рисунки, которые приходят на передовую. Сельчане регулярно посылают в зону СВО полезные грузы — продукты, медикаменты, одежду. На днях была отправлена очередная большая посылка. В ней были и письма с новогодними поздравлениями и пожеланиями из Ельдигинской школы. Как отметили военнослужащие, эти детские, искренние стихи, рисунки очень сильно поддерживают их в трудные минуты.