«Наш народ уничтожают»: российские солдаты выступили против абортов в РФ

Участники спецоперации записали видеообращение, где заявили, что аборты разрушают страну. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на источник.

На записи, опубликованной в соцсетях, несколько военных с оружием напомнили, что власть называет их элитой государства. Однако, по их словам, пока они воюют, в тылу чиновники бездействуют, а «наш народ уничтожают».

Один из бойцов сказал, что миллионы детей гибнут из-за абортов, что ведет к вымиранию коренного населения. Вместо этого, добавил он, в страну завозят мигрантов. Военные потребовали немедленно остановить, как они выразились, «преступления против России».

