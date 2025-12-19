Бойцы СВО преподнесли мальчику-попутчику костюм супергероя

Неожиданная встреча и особенный подарок: маленький пассажир одного из российских поездов поделился впечатлениями от знакомства с военнослужащими — участниками специальной военной операции. По словам ребенка, он провел в пути немало времени в обществе бойцов, которые угощали его сладостями.

Трогательный момент распаковки презента от новых друзей был запечатлен на видео. Кадры, опубликованные изданием «Регнум» показывают, как мальчик с восторгом достает из коробки яркий костюм супергероя — Капитана Америки. Этот жест поддержки и внимания со стороны военных стал для юного путешественника ярким событием поездки.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Серпухове пенсионерка подарила ₽200 тыс. для помощи бойцам СВО.