Бойцы СВО призвали мигрантов соблюдать российские законы

Солдаты, участвующие в специальной военной операции (СВО), записали видеообращение к мигрантам, в котором призвали их соблюдать законы России, сообщает Lenta.ru .

На видеозаписи один из военных в полной экипировке и с оружием в руках обращается к мигрантам. Он говорит, что до военных дошли известия о беспределе, который иностранные граждане устраивают в России, занимаясь грабежами, изнасилованиями и избиениями участников СВО.

Боец заявил, что тем, кто не уважает законы Российской Федерации, не место в нашей стране. Также он предложил мигрантам вступить в ряды бойцов в зоне специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что дело о нападении мигранта на депутата Госдумы переквалифицируют в покушение на убийство. Политика избили 18 июля, после того как он решил прекратить приставания группы мигрантов к прохожим.