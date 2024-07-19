Дело о нападении на депутата ГД РФ переквалифицируют на покушение на убийство

Региональное отделение Следственного комитета РФ переквалифицирует дело о нападении на депутата Государственной думы Михаила Матвеева в Самаре на покушение на убийство.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в мессенджере Следкома России. Отмечается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать дело исполняющему обязанности руководителя местного отделения ведомства Алексею Колбасину, который должен доложить о ходе расследования инцидента.

В четверг, 18 июля, депутат Матвеев получил травму во время драки с мигрантами. Об инциденте он рассказал сам в мессенджере. Как рассказал Матвеев, на улице он заметил группы молодых людей, которые приставали к прохожим, и решил вмешаться. В результате потасовки депутат получил удар палкой по голове.

По факту случившегося СК РФ возбудил уголовное дело. Участников драки в скором времени установили и задержали. Молодые люди являются выходцами из Таджикистана.

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