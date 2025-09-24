Бойцы СВО прочитали «Песни» из сборника «ПоэZия русской зимы» в зоне спецоперации

Стихи как форма духовной поддержки доходят до самых горячих точек специальной военной операции. Бойцы группировок «Днепр», «Запад» и «БАРС-16» прочитали на камеру стихотворение Ольги Старушко «Песни» из поэтического сборника RT «ПоэZия русской зимы».

Строчки «Снова стон у нас песней зовут. На разрыв — кто в тылу, кто в окопе — вся Россия исходит на звук под ударом единой Европы» в исполнении военных приобретают особую пронзительность и силу.

Это уже не первый подобный проект: ранее военнослужащие тех же подразделений, а также штурмовой бригады «Восток» и 150-й мотострелковой дивизии читали стихотворение Германа Титова «Это будет утро, конечно…» из того же сборника.

Книга, в которую вошли произведения 27 российских поэтов на тему современных событий, стала частью культурного снабжения войск. Отбор произведений для антологии проводила главный редактор RT Маргарита Симоньян.