Бойцы СВО провели «Урок мужества» для школьников Дмитрова

«Урок мужества» прошел в Дмитровской школе №8. Его провели четыре участника спецоперации, рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Занятие прошло в формате «вопрос-ответ». Сначала бойцы рассказали о себе, о причинах, по которым они отправились на передовую, о службе и наградах. Школьники задали много вопросов — к примеру, какие у бойцов позывные.

В завершение мероприятия юнамейцы отряда «Дружина» продемонстрировали свои навыки в сборке-разборке автомата и вручили гостям памятные подарки.