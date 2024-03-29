Бойцы СВО провели «Урок мужества» для школьников Дмитрова
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Дмитров]
«Урок мужества» прошел в Дмитровской школе №8. Его провели четыре участника спецоперации, рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Занятие прошло в формате «вопрос-ответ». Сначала бойцы рассказали о себе, о причинах, по которым они отправились на передовую, о службе и наградах. Школьники задали много вопросов — к примеру, какие у бойцов позывные.
В завершение мероприятия юнамейцы отряда «Дружина» продемонстрировали свои навыки в сборке-разборке автомата и вручили гостям памятные подарки.
«Мы уверены в том, что воины, стоящие на рубежах нашей могучей страны, делают все для того, чтобы над нашими головами было чистое небо!» - отметила начальник Управления образования Дмитрова Татьяна Малинникова.