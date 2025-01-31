Бойцы ВС РФ отвлекли на себя вражеский БПЛА и спасли пенсионерку в Курской области

Военный с позывным Балу и его сослуживцы отвлекли дрон ВСУ, что помогло в целости и сохранности эвакуировать пожилую женщину в Курской области. Об этом боец рассказал RT .

По словам собеседника канала, пенсионерка оказалась на редкость несговорчивой: она не соглашалась покидать дом, хотя он находился в небезопасной зоне. Пока велись уговоры, над головами военных и старушкой зажужжал вражеский беспилотник. Балу рассказал, что бойцы пошли на хитрость.

«Мы сразу сели (на квадроцикл. — RT), завели, тронулись, выехали на открытую местность — и он реально за нами погнался. Но мы оказались быстрее и шустрее», — поделился он.

Отмечается, что сам Балу из Абхазии и служит в интернациональной бригаде «Пятнашка» добровольцем. Своим участием в СВО решил поблагодарить русских за помощь в абхазской войне 1992—1993 годов.

Ранее сообщалось, что участник спецоперации в каске батюшки выжил после попадания гранаты в голову.