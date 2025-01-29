Участник СВО в каске батюшки выжил после попадания гранаты в голову
Каска батюшки спасла жизнь бойцу батальона «Пятнашка» Гагры
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Участник СВО из батальона «Пятнашка» Гагра рассказал RT, как его на поле боя «спасло чудо», хотя ему в голову прилетела вражеская граната.
Интернациональная бригада их бойцов ближнего зарубежья, поддерживающая Россию, выступает на СВО. По словам Гагры, он и его сослуживцы прибыли по зову сердца. Сам боец пострадал во время одной из миссий. По его словам, в голову прилетел ВОГ, но он выжил, так как нем была особенная каска.
«Снаряд попадает прямо в каску. Пять-шесть человек — мы все валяемся на полу. А потом я уже в госпитале узнаю, что каска была батюшки и под каской был крестик», — рассказал Гагра.
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