Участник СВО из батальона «Пятнашка» Гагра рассказал RT , как его на поле боя «спасло чудо», хотя ему в голову прилетела вражеская граната.

Интернациональная бригада их бойцов ближнего зарубежья, поддерживающая Россию, выступает на СВО. По словам Гагры, он и его сослуживцы прибыли по зову сердца. Сам боец пострадал во время одной из миссий. По его словам, в голову прилетел ВОГ, но он выжил, так как нем была особенная каска.

«Снаряд попадает прямо в каску. Пять-шесть человек — мы все валяемся на полу. А потом я уже в госпитале узнаю, что каска была батюшки и под каской был крестик», — рассказал Гагра.

Ранее сообщалось, что в Курской области ребенок регулярно встречает и поддерживает военных ВС РФ с флагом страны.