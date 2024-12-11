За две недели батальон Каштана спецназа «Ахмат» сжег множество танков, бронемашин и другой боевой транспорт противника в Курской области. Об этом сообщил военкор RT Влад Андрица.

Уничтожение техники ВСУ в районе села Черкасское Поречное попало на видео. Как следует из видеоряда, российские военные точно отработали удары по военным машинам противника.

Как рассказал Андрице комбат батальона, также взяли в плен несколько военных ВСУ. Один из состоял в 41-й бригаде. По словам пленного, он прошел военную подготовку в Великобританию.

Напомним, что по данным Минобороны РФ, за сутки ВСУ потеряли более 200 человек в Курской области.

Ранее стало известно, почему Украина продолжает бить по территории РФ, но все чаще говорить о мире. Предположением об этом поделился политолог Сергей Марков.