Бойцы ВС РФ уничтожили танки и военный транспорт ВСУ в Курской области
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За две недели батальон Каштана спецназа «Ахмат» сжег множество танков, бронемашин и другой боевой транспорт противника в Курской области. Об этом сообщил военкор RT Влад Андрица.
Уничтожение техники ВСУ в районе села Черкасское Поречное попало на видео. Как следует из видеоряда, российские военные точно отработали удары по военным машинам противника.
Как рассказал Андрице комбат батальона, также взяли в плен несколько военных ВСУ. Один из состоял в 41-й бригаде. По словам пленного, он прошел военную подготовку в Великобританию.
Напомним, что по данным Минобороны РФ, за сутки ВСУ потеряли более 200 человек в Курской области.
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