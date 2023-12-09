Бойцы ВС РФ вшестером отбили четыре атаки полчищ ВСУ под Угледаром

Российский боец с позывным Гавз признался в беседе с журналистами, как ему и еще пятерым бойцам ВС РФ удалось отбить сразу четыре атаки украинских боевиков под Угледаром в ДНР.

В результате самоотверженных действий все остались живы и не допустили прорыва противника.

«Мы были на опорнике. Противник подъехал на трех или четырех пикапах. Я не знаю, сколько их там разгрузилось, не было времени считать. Все как-то машинально проходило. Устояли. Удержали. Вшестером мы отбили четыре атаки. Братья по духу все. Выдержали накал. Все остались живы», — рассказал боец.

Гавз признался, что у него дома подрастает полуторагодовалый ребенок и вступая в бой с врагом он прежде всего думал о светлом будущем малыша и других детей.