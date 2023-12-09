Бойцы ВС РФ вшестером отбили четыре атаки полчищ ВСУ под Угледаром
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Очередной пример мужества и отваги проявили российские военные в зоне СВО на Угледарском направлении, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Российский боец с позывным Гавз признался в беседе с журналистами, как ему и еще пятерым бойцам ВС РФ удалось отбить сразу четыре атаки украинских боевиков под Угледаром в ДНР.
В результате самоотверженных действий все остались живы и не допустили прорыва противника.
«Мы были на опорнике. Противник подъехал на трех или четырех пикапах. Я не знаю, сколько их там разгрузилось, не было времени считать. Все как-то машинально проходило. Устояли. Удержали. Вшестером мы отбили четыре атаки. Братья по духу все. Выдержали накал. Все остались живы», — рассказал боец.
Гавз признался, что у него дома подрастает полуторагодовалый ребенок и вступая в бой с врагом он прежде всего думал о светлом будущем малыша и других детей.
«А если не мы, дети как расти будут? У самого ребенку полтора года. Надо, чтобы жили, радовались, а не так — ждать, когда где-то рядом "хлопнет"», - задался вопросом российский боец.