Военнослужащие Вооруженных сил Украины потребовали от президента страны Владимира Зеленского оставить в покое главу Генштаба Валерия Залужного, прекратив всяческое давление на военачальника.

Как сообщает глава Херсонской области Владимир Сальдо, бойцы ВСУ (подразделение не называется) записали специальной видеообращение к Зеленскому, в котором напомнили главе государства, что до Киева им идти один день. Намекнув, таким образом, на возможную смену власти в Киеве путем очередного (уже и не знаем какого по счету) майдана.

«Сначала Запад и политические проходимцы втянули часть украинцев в госпереворот, потом в кровавое гражданское противостояние и, наконец, в войну. Это та цена, которую приходится платить за доверчивость и политическую близорукость. Переворот или выборы - всё равно каждый следующий президент хуже предыдущего», - написал Сальдо в своем аккаунте в соцсетях.

Все происходящее глава Херсонской области назвал самой настоящей «грызней пауков в банке».

Ранее в Верховной раде нашли простой способ, как избавиться от Залужного.