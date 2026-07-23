Французский курорт Сен-Жан-де-Люз запретил распитие алкоголя на центральных пляжах, включая Гранд-Пляж, и ввел штраф до €150 для нарушителей. Власти пошли на ужесточение из-за ночного вандализма и шума после закрытия баров. Ограничения также затронули пляжи Эрромарди и Лафитенья. Об этом пишет британское издание The Sun .

Представитель муниципальной полиции Себастьян Ларрош пояснил, что толпы нетрезвой молодежи мешали отдыху постояльцев отелей и замусоривали берег. При этом стражи порядка оставляют за собой право на гибкость: семейные пары с бокалом розе во время пикника, скорее всего, не пострадают, если соблюдают порядок. К антиалкогольной кампании уже присоединились Ла-Боль-Эскублак, Ла-Гранд-Мот и Агд, где штрафы активизируют в периоды экстремальной жары.

Европейские пляжи таят и другие неочевидные угрозы для кошелька. В итальянской Эраклее строительство песчаных замков обойдется в €250, на испанском побережье Бенидорма аналогичную сумму взыщут за ранний захват мест полотенцами, а в Португалии за громкую музыку из колонок выпишут штраф до €4000. В Сорренто и на Майорке появление в купальнике за пределами пляжной зоны карается суммой до €500. На Сардинии за вывоз песка и ракушек грозит до €3000. Эксперты советуют туристам перед выходом к морю тратить полминуты на изучение информационного щита у входа: на нем в виде пиктограмм обозначены все локальные ограничения — от запрета на выгул собак до ночных купаний и прыжков с пирса.