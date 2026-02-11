Боковые проезды и разворотная петля: проект реконструкции южного узла Петербурга вышел на обсуждение

На южных въездных воротах Петербурга грядут масштабные изменения. Комитет по градостроительству и архитектуре вынес на общественные обсуждения проект планировки реконструкции сложного транспортного узла на пересечении Пулковского, Киевского и Волхонского шоссе, пишет « Фонтанка ».

Действующая развязка представляет собой простую двухуровневую схему с правоповоротными съездами, где Волхонское шоссе проходит над двумя другими магистралями. Проектировщики также учли необходимость модернизации соседнего узла — примыкания Усть-Славянского шоссе к Волхонскому.

Главным новшеством станет строительство бокового проезда вдоль западной стороны Пулковского и Киевского шоссе. Согласно проектной документации, этот проезд будет непрерывным и завершится разворотной петлей над Киевским шоссе в районе Рехколовского шоссе. Новая инфраструктура позволит обеспечить удобные выезды из прилегающих жилых кварталов.

Саму развязку на пересечении с Волхонским шоссе реконструируют по схеме «неполный клеверный лист». Для соединения Волхонского шоссе с новым боковым проездом потребуется построить четыре дополнительных съезда.

Восточная сторона Пулковского шоссе существенных изменений не претерпит. Там сохранятся два правоповоротных съезда, вытянутых вдоль Волхонского, а левый поворот останется организован через отнесенный разворот на Усть-Славянском шоссе.

Реализацию проекта планируют разделить на две очереди. На первом этапе реконструируют Волхонское шоссе, построят новую развязку с Пулковским, сам боковой проезд, а также внеуличные пешеходные переходы через Пулковское и Киевское шоссе. Вторым этапом возведут разворотную петлю над Киевским шоссе в районе ПК15.

Проект призван значительно повысить пропускную способность одного из самых загруженных узлов на подъезде к аэропорту Пулково и крупным жилым массивам Московского района.