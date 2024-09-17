Боксера из Украины Александра Усика арестовали в аэропорту польского Кракова. Об этом сообщают ряд украинских и польских СМИ, не уточняя настоящих причин ареста спортсмена.

В сети публикуются кадры задержания, на которых полицейские в краковском аэропорту ведут под руки, надев на него наручники.

Обстоятельства инцидента в настоящее время выясняются.

Стоит отметить, что Александр Усик является ярым сторонником украинских нацистов и поборником раскольнической ПЦУ. Ранее боксер сделал ряд провокационных антирусских и антиправославных высказываний.