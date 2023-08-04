Боксерский зал в столице Мексики внезапно провалился под землю

Как информирует издание Milenio инцидент произошел накануне в столице Мехико на юге города. Там спортивный прямо во время занятий боксом полностью провалился под землю на юге Мехико.

Как пишет издание, причиной обрушения стал обвал грунта под зданием из-за того, что подземные воды его разрушили после прорыва коллекторной трубы.

«Боксерский зал провалился в дыру, которая образовалась в субботу в спортивном центре Гертрудис Санчес», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате произошедшего никто не пострадал. Сейчас произошедшим занимаются городские коммунальные службы.